حدث ليلا.. الجامعات تؤكد بدء الدراسة 16 سبتمبر والنيابة تأمر بحجز المعتدي على لواء 07:19 ص الأحد 27 أغسطس 2017

كتب- فريد إدوارعدة أحداث قليلة شهدتها الليلة الماضية، على الصعيد المحلي والدولي، مثل تأكيد وزارة التعليم العالي لبدء الدراسة في 16 سبتمبر، أي قبل بدء الدراسة بالمدارس، والنيابة تأمر بحجز رجل الأعمال المعتدي على لواء على المعاش، وإصلاح عطل فني بخط مياه الرماية في الجيزة.بعد تأجيل موعد الدراسة بالمدارس.. "التعليم العالي": الجامعات تبدأ 16 سبتمبر أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن السادس عشر من شهر سبتمبر القادم هو موعد بدء الدراسة بالجامعات تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأسبوع الماضي.وذكرت الوزارة في بيان صحفي، عقب إعلان وزارة التعليم تأجيل بدء الدراسة بالمدارس حتى 23 سبتمبر، أن القرار جاء تنفيذا لصحيح قانون تنظيم الجامعات الذي ينص على بدء الدراسة بالجامعات مع بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل عام.للتفاصيل.. اضغط هنامحافظ الجيزة: جار إصلاح عطل فني بخط مياه الرماية وعودة المياه خلال ساعات تفقد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، الأحد، أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي بميدان الرماية وذلك للمرة الثانية، بعد أن تفقد الموقع بعد حدوث تسريب في (الجوان) ما تسبب في تأخر عودة المياه بمناطق الهرم وفيصل.للتفاصيل.. اضغط هنارجل الأعمال المتهم بالاعتداء على لواء وأسرته: "أنا غلبان".. والنيابة تأمر بحجزه أمر المستشار عمرو نصار، مدير نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحجز رجل الأعمال إبراهيم سليمان، المتهم الرئيسي في واقعة الاعتداء على لواء وأسرته بمنطقة التجمع الخامس، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.وكشفت تحقيقات النيابة، التي حصل مصراوي على نسخة منها، أن المتهم يدعى إبراهيم سليمان، حاصل على ماجستير ودكتوراه في القانون، ويمتلك شركة مقاولات.للتفاصيل.. اضغط هنامصدر: "نائب الجن" استولى على 3 ملايين دولار من مالك قناة المحور قال مصدر أمني بمباحث الجيزة، إن البرلماني السابق علاء حسانين تم ترحيله إلى قسم شرطة أبو النمرس.وأضاف المصدر، أن المتهم استولى على 3 ملايين دولار من مالك قناة المحور، الدكتور حسن راتب، لافتا إلى أنه سيتم عرضه على النيابة العامة، صباح اليوم الأحد.للتفاصيل.. اضغط هناوفاة شخص وجرح 12 جراء إعصار هارفي في ولاية تكساس الأمريكية أعلن القاضي بيرت ميلز في مقاطعة أرانساس، وهو أحد المسؤولين في ولاية تكساس الأمريكية، وفاة شخص واحد جراء إعصار (هارفي) الذي ضرب الولاية وتحول إلى عاصفة استوائية.للتفاصيل.. اضغط هنا

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