أخبار عاجلة

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين -
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بلاغ ضد محافظ بورسعيد بسبب الإسكان التعاوني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بلاغ ضد محافظ بورسعيد بسبب الإسكان التعاوني

11:16 ص الأحد 27 أغسطس 2017

بلاغ ضد محافظ بورسعيد بسبب الإسكان التعاوني

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن هيثم وجيه طويلة، منسق رابطة "متضرري الإسكان" بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، تقدمه ببلاغ إلى رئيس النيابة الكلية ضد المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بسبب مشروع الإسكان التعاوني.

واتهم "طويلة" في بلاغه المحافظ وسكرتير عام المحافظة ورئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان بطرح كراسات شروط جديدة كبديل لشروط تعاقد قديمة منذ 2013، بدون وجه حق، وتحصيل رسوم بدون صفة، وإكراهه على التوقيع على إقرارات مخالفة لبنود التعاقد المسبق، وإجباره على التوقيع على إقرار بقبوله شروط سداد جديدة لمشروع قديم تم تحديد أسعاره مسبقًا، وإجباره على التوقيع إقرار برغبته في دخول قرعة علنية بما يخالف أسلوب توزيع الأحقيات بالمحافظة.

واتهم منسق الرابطة بالتعمد في عدم نشر أسماء المستحقين النهائي على الموقع الرسمي للمحافظة، وعدم تطبيق لائحة الأولويات الصادرة برقم 578 لسنة 2013، وتعمد التدليس لتأخير تسليم المشروع لمستحقيه، وتعمد الاحتفاظ بأموال المواطنين برغم عدم توفر وحدات تكفيهم.

fe2a3ea7c4.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إغلاق محلات الخردة وتجميع القمامة

    أخبار

  • بالصور.. إحالة مخالفات محطة الصرف الصحي ببورفؤاد إلى النيابة العامة

    أخبار

  • بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تشغيل محطة صرف صحي "الهيئة"

    أخبار

  • محافظ بورسعيد: زيادة أعداد المدارس الدولية بالمحافظة

    أخبار

إعلان

905036860d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد

طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة

طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة

بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها

بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها

الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان

الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان