بلاغ ضد محافظ بورسعيد بسبب الإسكان التعاوني

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن هيثم وجيه طويلة، منسق رابطة "متضرري الإسكان" بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، تقدمه ببلاغ إلى رئيس النيابة الكلية ضد المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بسبب مشروع الإسكان التعاوني.

واتهم "طويلة" في بلاغه المحافظ وسكرتير عام المحافظة ورئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان بطرح كراسات شروط جديدة كبديل لشروط تعاقد قديمة منذ 2013، بدون وجه حق، وتحصيل رسوم بدون صفة، وإكراهه على التوقيع على إقرارات مخالفة لبنود التعاقد المسبق، وإجباره على التوقيع على إقرار بقبوله شروط سداد جديدة لمشروع قديم تم تحديد أسعاره مسبقًا، وإجباره على التوقيع إقرار برغبته في دخول قرعة علنية بما يخالف أسلوب توزيع الأحقيات بالمحافظة.

واتهم منسق الرابطة بالتعمد في عدم نشر أسماء المستحقين النهائي على الموقع الرسمي للمحافظة، وعدم تطبيق لائحة الأولويات الصادرة برقم 578 لسنة 2013، وتعمد التدليس لتأخير تسليم المشروع لمستحقيه، وتعمد الاحتفاظ بأموال المواطنين برغم عدم توفر وحدات تكفيهم.