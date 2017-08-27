وزير التنمية المحلية: "الفساد انتهى.. ومحدش يخاف في عصر السيسي"

البحيرة - أحمد نصرة:

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن ظاهرة التعدي على أراضي الدولة "انتهت للأبد"، ولن يستمر بالمحليات أي فرد ساعد أو سهل التعدي على أراضي الدولة.

واستطرد قائلاً: "حق البلد هنجيبه لولاد البلد، ومحدش يخاف في عصر السيسي، انتهى عهد الفساد".

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، لمحافظة البحيرة، لتفقد بعض الوحدات الخدمية، بقرية الحجناية، وافتتاح مشروع تطوير خدمات المواطنين، بديوان عام المحافظة.

وأضاف الشريف: "يتم الآن وضع خريطة للطرق بكافة المحافظات، وسيتم رصف الطرق الجديدة، وفقًا لشروط، كذلك سيتم عمل الصيانة الدورية للطرق بحكمة ودون إسراف".

وأعلن الوزير أنه يتم حاليًا إعادة النظر في كادر العاملين بالتنمية المحلية، وإلى أن يتم ذلك، نعمل على مكافأة المتميزين، حتى لو كان جميع العاملين متميزين.