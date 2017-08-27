بالصور.. افتتاح مركز شرطة شرق سمالوط بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

افتتح صباح اليوم الأحد، اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، مركز شرطة سمالوط شرق في حضور عدد من الجهات الرقابية والشعبية بالحافظة، وحضور عدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن المنيا، إن افتتاح المركز الجديد يتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية، التي تهدف لرفع المعاناة عن المواطنين، وتلافي المعوقات التي من شأنها زيادة التكدس والازدحام خلال تقديم الخدمات الأمنية من خلال افتتاح منشآت شرطية جديدة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، وتطوير وتجديد المنشآت الشرطية الموجودة حاليًا.