الحلقة (13) من "العراف": ظهور الابن الرابع لعادل إمام

كتب : فاطمة النشابي منذ 37 دقيقة

في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "العراف"، يتوقع اللواء سامح سيف أن يذهب عادل إمام إلى أسرته في المنصورة، فيسعى من أجل القبض عليه هناك.

يحاول سيد إقناع والدته بالذهاب للحياة في القصر مع والده لكنها ترفض بشدة، فيتصل بشقيقه محمود ويطلب مقابلته.

تطالب قمر ابنة عادل إمام الأخرى، زوج والدتها بالمال الذي كان يرسله لها والدها، فينشب بينهما خلاف ويضربها زوج والدتها ويعتدي عليها.

يذهب عادل إمام إلى الأقصر، وهو معروف هناك باسم "أبوالحجاج المصري" ولديه عائلة هناك، لمقابلة ابنه الرابع عبدالله، وهو شيخ ملتزم دينيا ومتزوج من أربع نساء ولديه الكثير من الأولاد، ويواجهه بحقيقة رفضه للأموال التي كان يرسلها له، فيبرر ذلك بأنه لا يعرف مصدر المال.