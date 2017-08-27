ضبط 20 قطعة سلاح غير مرخص وذخائر في حملة أمنية بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لنوع الأسلحة النارية غير المرخصة، شاركت فيها قطاعات الأمن العام، والبحث الجنائي، والأمن المركزي، وضبطت عددًا من المسلحين وبحيازتهم 20 سلاح ناري، وكمية من الذخائر المتنوعة ما بين طلقات آلية وخرطوش.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي بالمديرية، بنجاح حملة أمنية مكبرة، في ضبط 20 قطعة سلاح ناري بعدد من قري ومدن مراكز المنيا التسع.

والأسلحة المضبوطة عبارة عن، 8 بنادق خرطوش، 11 فرد محلي الصنع، ومسدس واحد، بالإضافة لنحو 40 طلقة متنوعة.

وتحررت المحاضر اللازمة بضبط حائزي الأسلحة والذخائر، وأحيل المتهمين للنيابة للتحقيق.