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مهندسين الإسكندرية" تحيل عاملين للنيابة.. "زوروا أختاما وتواطأوا مع متهمين بالإرهاب"

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مصراوي Masrawy

مهندسين الإسكندرية" تحيل عاملين للنيابة.. "زوروا أختاما وتواطأوا مع متهمين بالإرهاب"

11:07 ص الأحد 27 أغسطس 2017

مهندسين الإسكندرية

نادي المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:أحال مجلس إدارة نادي المهندسين بالإسكندرية، برئاسة المهندسة سمر شلبي، عددًا من الموظفين بالنادي لجهات التحقيق، اليوم الأحد، بتهمة استيلائهم على المال العام بالنادي، ومحاولة إفساد إحدى قضايا الإرهاب والمتهم فيها أعضاء من جماعة الإخوان، عن طريق إصدار مستندات زائفة تحمل أختام النادي، بخلاف دفع أموال لأسر متهمين في قضايا إرهاب من خزينة النادي.وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة النادي، أن أحد العاملين سعى بمساعدة آخرين من العاملين بالنادي إلي إفساد إحدى قضايا الإرهاب المتداولة والمتهم فيها أشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان المصنفة الإرهابية عن طريق إصدار مستندات زائفة تحمل أختام النادي، كما قام بالاستيلاء على أموال، من خلال الصرف المباشر من خزينة النادي دون العرض على المجلس وسط.وأضاف البيان، أن المتهمين دفعوا أموالًا من خزينة النادي لأهالي بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية لانتمائهم لجماعة الإخوان، بالغش والتدليس واخفاء المستندات عن المجلس.وقالت المهندس سمر شلبي نقيب مهندسي الإسكندرية، إن مجلس النقابة قام باتخاذ الإجراءات الكفيلة لكف يد الفاسدين عن أموال النادي بعد إجراء التحقيقات القانونية الكاشفة لتلك المخالفات، ولذلك تقدم مجلس إدارة النادي ببلاغات للجهات المعنية الرسمية لبدء التحقيقات لكشف جميع الملابسات والحقائق.وأكدت المجلس أن الإعلان عن تلك المخالفات يأتي من منطلق حق جموع المهندسين لمعرفة ما يحدث داخل ناديهم ومن منطلق الشفافية والمسئولية من مجلس إدارة النادي، والذي لن يخضع لأية ضغوط داخلية او خارجية لوقف تلك المسيرة لتطوير وتطهير النادي، حسب قولها.

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