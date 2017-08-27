الانتهاء من إنشاء 10 مدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد بالأقصر 11:02 ص الأحد 27 أغسطس 2017

الأقصر - محمد محروس:أعلن المهندس صلاح عبدالعال مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، اليوم الأحد، الانتهاء من إنشاء 10 مدارس لتدخل الخدمة للعام الدراسي الجديد.وأوضح عبدالعال، أن المدارس العشر التي ستدخل الخدمة العام الدراسي المقبل، تأتي ضمن 40 مدرسة جاري إنشائها على مستوى مراكز محافظة الأقصر، منها 14 بإسنا، و2 في الأقصر، و2 بالبياضية، و2 بالزينية، و7 بالقرنة، و3 بالطود، و10 بأرمنت لإنشائها، لافتًا إلى أن تلك المدارس تأتي بإجمالي 565 فصلًا.وأكد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، أنه جرى تجهيز 10 مدارس حتى الآن، ومن المقرر تسليمها لمديرية التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الجديد لبدء الدراسة بها، مشيرًا إلى استمرار العمل بإنشاء المدارس المتبقية والانتهاء منها قبل الموعد المقرر لها.

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