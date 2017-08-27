بالصور.. إصلاح ماسورة المياه المغذية لمنفذ الشاحنات الجمركي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تابع السيد السمليجى، سكرتير عام حي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، أعمال إصلاح وصيانة كسر ماسورة المياه المغذية لمنفذ الشاحنات أعلى الكوبري.

وأنهي عمال إدارة الصيانة بالحي، تحت إشراف السيد عمر، مدير الإدارة، إصلاح كسر خط المياه الرئيس المغذي لمنفذ الشاحنات أعلى الكوبري عن طريق استبدال الجزء المكسور بالماسورة بوصلة أخرى يبلغ قطرها 2 بوصة.

ونجح عمال الحي في وقف تدفق المياه الناتج عن الكسر بعد تدفق المياه لساعات بمحيط المنفذ الجمركي.