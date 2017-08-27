تأجيل طعن "عكاشة" على إسقاط عضويته من البرلمان لـ 4 نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقام من البرلماني السابق توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، لجلسة 4 نوفمبر.

ووصل "عكاشة" إلى مقر مجلس الدولة بالدقي، على كرسي متحرك، لحضور الجلسة.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قضائياً أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.