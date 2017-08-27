مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم غرب الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 5 آخرين في تصادم وانقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي، بالكيلو 26 على طريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي الدولي غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة أول العامرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الساحلي بمنطقة الكيلو 26، "تجاه مطروح"، انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة وقوع تصادم بين السيارة رقم "س ب ص مصر" قيادة المدعو"ع. ف. م" 50 عامًا، صاحب محل بقالة، والسيارة رقم"ج هـ ى مصر" ميكروباص، قيادة المدعو"م. م. ع" 47 عامًا، سائق.

وكشفت المعاينة، أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها ما أدى لإنحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الجانب الأيمن من الخلف وانقلابهما.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية بخلع في الكتف الأيسر واشتباه في كسر بالساعد الأيسر واشتباه نزيف بالبطن وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، ومصرع ربة منزل وإصابة 4 آخرين من مستقلي السيارة الثانية، بينهم طالب بجامعة المستقبل.

ونقل المصابين لمستشفى العامرية العام، والتحفظ على السيارتين وقائد السيارة الأولى.

حُرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.