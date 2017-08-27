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تنفيذ 864 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 864 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بسوهاج

10:55 ص الأحد 27 أغسطس 2017

تنفيذ 864 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بسوهاج

حملات أمنية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تمكنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار المديرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الأحد، في حملات أمنية مكبرة من ضبط وتنفيذ 864 حكمًا قضائيًا.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية: "إن الأحكام شملت تنفيذ عدد "2" حكم جناية، و353 جزئي، و97 مستأنف، و298 غرامات جزئية، و64 غرامات مستأنفة، و50 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 9840 جنيه مخالفات".

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات .

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مصراوي Masrawy

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