الإنتربول يضبط إخوانيين اثنين متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبط جهاز الإنتربول الدولي، شخصين ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين هاربين بدولة الكويت، متهمين في قضية إحراق كنيسة مار جرجس بميدان الثقافة بمدينة سوهاج، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتبين ضبط كل من: "أحمد.ع.خ وعلي.م.ح"، وجرى إعادتهما للبلاد عبر مطار سوهاج الدولي.

جرى إخطار حكمدار مديرية أمن سوهاج اللواء حسن محمود، وتحرر محضرا وتولت النيابة التحقيقات.