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الإنتربول يضبط إخوانيين اثنين متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج

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مصراوي Masrawy

الإنتربول يضبط إخوانيين اثنين متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج

10:53 ص الأحد 27 أغسطس 2017

الإنتربول يضبط إخوانيين اثنين متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج

حرق كنيسة مار جرجس

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبط جهاز الإنتربول الدولي، شخصين ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين هاربين بدولة الكويت، متهمين في قضية إحراق كنيسة مار جرجس بميدان الثقافة بمدينة سوهاج، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتبين ضبط كل من: "أحمد.ع.خ وعلي.م.ح"، وجرى إعادتهما للبلاد عبر مطار سوهاج الدولي.

جرى إخطار حكمدار مديرية أمن سوهاج اللواء حسن محمود، وتحرر محضرا وتولت النيابة التحقيقات.

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