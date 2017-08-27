أخبار عاجلة

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين -
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

توقف حركة سكة حديد "القاهرة - الإسكندرية" بسبب انفصال عربات قطار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

توقف حركة سكة حديد "القاهرة - الإسكندرية" بسبب انفصال عربات قطار

10:51 ص الأحد 27 أغسطس 2017

أرشيفية

مصراوي

انفصلت عربات القطار رقم 948 القادم من المنصورة إلى القاهرة، في نطاق محافظة الغربية، قبل محطة سكك حديد طنطا، ما أثار فزع الركاب، ومغادرة بعضهم القطار والنزول على القضبان.

وتوقفت حركة القطارات القادمة من الإسكندرية إلى القاهرة، بشكل تام، ومن المنصورة إلى القاهرة والإسكندرية داخل المحطة، وتوقفت القطارات على الخط لأكثر من 3 ساعات، بسبب تعطل قطار بمدينة بركه السبع، وتكدس الركاب بالمحطة في انتظار انتظام حركة القطارات مرة أخرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • في يوم الإضراب الـ13.. عمال "غزل المحلة" للرئيس: الفساد أقوى من الإرهاب

    أخبار

  • بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس بالتدخل

    أخبار

  • إحالة 84 طبيبًا بمستشفى سمنود للتحقيق.. "صور"

    أخبار

  • قبول 60 طالب في نظام الدمج بمدارس الغربية

    أخبار

إعلان

db84f9b6df.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

منسق حملة "معك من أجل مصر": هدفنا تذكير الشعب بنجاحات الرئيس السيسي

منسق حملة "معك من أجل مصر": هدفنا تذكير الشعب بنجاحات الرئيس السيسي

السيسي يستعرض مع رئيس "روس آتوم" الموقف النهائي لعقود "الضبعة النووية"

السيسي يستعرض مع رئيس "روس آتوم" الموقف النهائي لعقود "الضبعة النووية"

السيسي يستقبل مدير «روس أتوم» المتخصصة في الطاقة النووية

السيسي يستقبل مدير «روس أتوم» المتخصصة في الطاقة النووية