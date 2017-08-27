توقف حركة سكة حديد "القاهرة - الإسكندرية" بسبب انفصال عربات قطار
توقف حركة سكة حديد "القاهرة - الإسكندرية" بسبب انفصال عربات قطار
10:51 ص الأحد 27 أغسطس 2017
أرشيفية
مصراوي
انفصلت عربات القطار رقم 948 القادم من المنصورة إلى القاهرة، في نطاق محافظة الغربية، قبل محطة سكك حديد طنطا، ما أثار فزع الركاب، ومغادرة بعضهم القطار والنزول على القضبان.
وتوقفت حركة القطارات القادمة من الإسكندرية إلى القاهرة، بشكل تام، ومن المنصورة إلى القاهرة والإسكندرية داخل المحطة، وتوقفت القطارات على الخط لأكثر من 3 ساعات، بسبب تعطل قطار بمدينة بركه السبع، وتكدس الركاب بالمحطة في انتظار انتظام حركة القطارات مرة أخرى.
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