وزير الخارجية يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلاروسيا ورومانيا

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، سامح شكري وزير الخارجية، متوجهًا إلى ألمانيا وبلاروسيا ورومانيا، في زيارة تستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الثلاث، وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تبدأ جولة الوزير شكري بالعاصمة الألمانية برلين، وتستغرق بضع ساعات، يلتقي خلالها وزير الخارجية مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، لمناقشة عدد من الموضوعات الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية وعملية السلام في الشرق الأوسط وسبل مواجهة الهجرة غير الشرعية، ويعقُب اللقاء مؤتمر صحفي للوزيرين.

ومن المقر أن يتوجه شكري عقب ذلك إلى بلاروسيا، سيتلقى مع الرئيس البلاروسي "ألكساندر لوكاشينكا"، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على أهمية مواصلة البناء على الزيارة الأخيرة للرئيس البلاروسيى إلى القاهرة، والتي كشفت عن مجالات جديدة وآفاق واسعة للتعاون بين البلدين، وحرص مصر على التنسيق المستمر مع بلاروسيا في شتى المجالات، كما سيلتقى شكري مع كل من وزير الخارجية، ووزير التجارة البيلاروسيين ورئيس الجمعية الوطنية.

وفيما يتعلق بزيارة سامح شكري إلى رومانيا، من المقرر أن يتواجد في بوخارست يوم الثلاثاء المقبل، سيسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى "كلاوس يوهانيس" رئيس رومانيا، تؤكد على اهتمام مصر بتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع رومانيا، خاصة بعد أن احتفل البلدان بمرور 110 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال عام 2016.

يحل وزير الخارجية ضيف شرف ومتحدثا رئيسيا أمام الملتقى السنوي لسفراء رومانيا بالخارج اثناء وجوده في بوخارست، من المنتظر ان يلقي بيانا يتضمن شرح رؤية مصر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المصري والروماني.