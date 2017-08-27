أخبار عاجلة

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين -
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلاروسيا ورومانيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلاروسيا ورومانيا

11:05 ص الأحد 27 أغسطس 2017

وزير الخارجية يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلاروسيا ورومانيا

وزير الخارجية سامح شكري

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، سامح شكري وزير الخارجية، متوجهًا إلى ألمانيا وبلاروسيا ورومانيا، في زيارة تستهدف تعزيز علاقات مع الدول الثلاث، وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تبدأ جولة الوزير شكري بالعاصمة الألمانية برلين، وتستغرق بضع ساعات، يلتقي خلالها وزير الخارجية مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، لمناقشة عدد من الموضوعات الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية وعملية السلام في الشرق الأوسط وسبل مواجهة الهجرة غير الشرعية، ويعقُب اللقاء مؤتمر صحفي للوزيرين.

ومن المقر أن يتوجه شكري عقب ذلك إلى بلاروسيا، سيتلقى مع الرئيس البلاروسي "ألكساندر لوكاشينكا"، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح ، تؤكد على أهمية مواصلة البناء على الزيارة الأخيرة للرئيس البلاروسيى إلى القاهرة، والتي كشفت عن مجالات جديدة وآفاق واسعة للتعاون بين البلدين، وحرص مصر على التنسيق المستمر مع بلاروسيا في شتى المجالات، كما سيلتقى شكري مع كل من وزير الخارجية، ووزير التجارة البيلاروسيين ورئيس الجمعية الوطنية.

وفيما يتعلق بزيارة سامح شكري إلى رومانيا، من المقرر أن يتواجد في بوخارست يوم الثلاثاء المقبل، سيسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى "كلاوس يوهانيس" رئيس رومانيا، تؤكد على اهتمام مصر بتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع رومانيا، خاصة بعد أن احتفل البلدان بمرور 110 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال عام 2016.

يحل وزير الخارجية ضيف شرف ومتحدثا رئيسيا أمام الملتقى السنوي لسفراء رومانيا بالخارج اثناء وجوده في بوخارست، من المنتظر ان يلقي بيانا يتضمن شرح رؤية مصر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المصري والروماني.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​السفير السعودي يودع 290 حاجًا من أسر شهداء الجيش والشرطة بالمطار- صور

    أخبار

  • رسالتا السيسي لأوروبا ومشاركة القطاع الخاص في السكك الحديد يتصدران

    أخبار

  • رئيس "الايكاو" يغادر لكندا بعد المشاركة بمؤتمر شرم الشيخ

    أخبار

  • وزير الدولة البريطاني يغادر القاهرة بعد لقاء شكري

    أخبار

إعلان

13a3706da3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية: شراكة قوية مع "التخطيط" في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠

وزير التنمية المحلية: شراكة قوية مع "التخطيط" في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠

نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

خبير عسكري: مصر الدولة الوحيدة التي لا يحتل الإرهاب شبرا من أرضها

خبير عسكري: مصر الدولة الوحيدة التي لا يحتل الإرهاب شبرا من أرضها