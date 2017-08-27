​وزير القوى العاملة يكلف مديرية الإسكندرية بمتابعة تعويضات حادث "سيدبك"

كتبت- نورا ممدوح:

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بمتابعة تعويضات حالات الوفاة ومصابى الحادث الجسيم الذى وقع بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك".

وكان الوزير قد تلقى تقريرًا من محمد قنديل مدير المديرية، يشير إلى أنه بمتابعة صرف التعويضات للمتوفين والمصابين في الحادث ، فقد تم وفقا لإعلام الوراثة والوصاية المقدمة من ورثة المرحوم محمد أحمد أبو الحمد السيد من العاملين بشركة إسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" تم صرف تعويض مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للورثة بواقع 15 شهرا بإجمالى 43 ألفا و908 جنيهات، موزعة على الورثة وفقاً لإعلام الوراثة ، كما تم صرف نفقات الجنازة من وعاء الاستحقاق بمقدار 3 أشهر بما يعادل 6 الآف و10 جنيهات لزوجه المتوفي.

وأشار مدير المديرية إلى أنه جاري تسوية المستحقات المالية من وثيقة التأمين الجماعى بواقع 90 شهرا من وعاء الاستحقاق بعد تحديد مبالغ التعويض للورثة من قبل شركة مصر للتأمين، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، ومعاش الوفاة الناتجة عن الإصابة بعد حسابها من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلي المستحقات المالية من نظام المعاش التكميلى بعد حسابها من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد قنديل، أنه تم التنسيق بين كل من شركة بترومنت وشركة سيدبك وشركة صان مصر والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لتحمل نفقات أداء فريضة الحج لعام 1438 لفردين من أسرة كل متوفى على أن يقسم إجمالي التكلفة بين الشركات المذكورة.

وكان حريق هائل قد نشب فى العاشر من يوليو الماضى في وحدة إنتاج الإيثيلين رقم 501 بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، غربي الإسكندرية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة السنوية، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 44 آخرين.