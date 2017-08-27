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موظفة تتهم عاملًا بالاستيلاء على 175 ألف جنيه لتعيين نجلها بالضرائب في سوهاج

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مصراوي Masrawy

موظفة تتهم عاملًا بالاستيلاء على 175 ألف جنيه لتعيين نجلها بالضرائب في سوهاج

10:42 ص الأحد 27 أغسطس 2017

موظفة تتهم عاملًا بالاستيلاء على 175 ألف جنيه لتعيين نجلها بالضرائب في سوهاج

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

اتهمت موظفة بمحكمة طهطا، شمال محافظة سوهاج، اليوم الأحد، عاملاً، بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ 175 ألف جنيه مقابل تعيين نجلها بالضرائب العقارية.

تلقى رئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من "فايزة.ع.ف" 46 عامًا، موظفة بمحكمة طهطا وتقيم بناحية بنجا دائرة مركز طهطا بقيام "مايكل.ج" 26 عامًا، عامل، يقيم بناحية فزاره دائرة مركز المراغة بالنصب عليها، والاستيلاء منها على مبلغ 175 ألف جنيه مقابل تعيين نجلها بالضرائب العقارية، غير أنه لم يف بوعده أو يرد المبلغ.

جرى إخطار حكمدار مديرية أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1996 إداري قسم طهطا لسنة 2017.

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