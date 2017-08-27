موانئ بورسعيد تستقبل 20 سفينة بضائع وحلويات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 20 سفينة.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتَي حاويات ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما يتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتي حاويات، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأكدت على أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.ش