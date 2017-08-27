ألفت ولحنت أغنية وأثارت الجدل بملابس المنزل.. ما لا تعرفه عن «جانا عمرو دياب»

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على طريقتها الخاصة، أبهرت "جانا" ابنة الفنان عمرو دياب جمهورها بطرح فيديو جديد على موقع "يوتيوب" تؤدي فيه الأغنية الشهيرة "ديسباسيتو"، للمغنيين البورتوريكيين لويس فونسي ودادي يانكي، وحظيت على إعجاب الكثيرين.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى، فعادةً ما تنشر "جانا" أغنيات بصوتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قررت احتراف الغناء بشكل جدي من خلال طرح أغنية خاصة بها.

وحظيت تجربته "جانا" الأولى بالكثير من الدعم والتشجيع، حيث يجري تداولها بقوة بين المتابعين لها، وعبرت والدتها زينة عاشور عن سعادتها بالأمر، وقامت بنشر مقطع منها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، كما فاجأت "جانا" الجماهير في يناير الماضي بطرح أغنية من كلماتها وألحانها، عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وحملت الأغنيه اسم "Mouth taped shut".

ولم تكن تلك المرة الأولى التى تثير فيها ابنة عمرو دياب الجدل حولها، فرغم حرص والدها على إبعاد عائلته عن الإعلام، لكنها كثيرًا ما تظهر في المشهد، ونرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالي:

بسبب نشرها بعض الصور على شواطئ اليونان، أثناء قضاء فترة إجازتها في جزيرة "ميكونوس"، أثارت جدلًا واسعًا بسبب ملابسها التي اعتبرها بعض جمهور الهضبة "غير ملائمة"، بينما انتقد البعض الآخر الهجوم الذي تعرضت له، مدافعين عنها، معتبرين أنها "لم تخدش الحياء"، وأنها تتناسب مع طبيعة حياتها.

أيضًا تعرضت "جانا" للكثير من الجدل بسبب صورها وهي مرتدية ملابس المنزل الخاصة بها، وذلك بعد نشر تلك الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وفور نشرها تبارى الجميع في التعليق عليها، حيث أبدى البعض إعجابه، بينما هاجمها البعض الآخر.

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وعلى غرار أشقائها، الذين غنى لهم الفنان عمرو دياب أغاني خاصة بهم تحمل اسمهم، طرح أغنية "جانا" في ألبوم "شفت الأيام"، حيث غنى "نور العين" في ألبوم "نور العين" عام 1996 لابنته نور، وغنى أيضًا "يا كنزي" في ألبوم "علم قلبي" عام 2003 لابنته كنزي.

ومن المعروف عن جانا موهبتها في الغناء، بالاختلاف عن بقية أبناء عمرو دياب، حيث نشرت العديد من الفيديوهات الخاصة بها في أوقات سابقة على موقع "يوتيوب"، وهي تقوم بغناء بعض الأغاني الغربية.

يكشف حسابها على موقع "إنستجرام" الكثير من المعلومات، حيث تعتبر جانا صاحبة الشهرة الأكبر بين أشقائها، فلديها 28 ألف متابع، ويصنفها الكثيرون على أنها خليفة الهضبة، نظرًا لما تنشره من فيديوهات بصوتها.

ويكشف حسابها بعض ملامح شخصيتها، مثل حب المغامرة، والموضة، إضافةً لبعض التدوينات عن الفقراء ومحاولة دعمهم.