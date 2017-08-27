محافظ سوهاج يوجه بإزالة الإعلانات الموجودة على أسوار المصالح الحكومية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعرب الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج عن عدم رضاه عن مستوى النظافة والتجميل بشوارع مدينة طهطا، وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والأتربة وترميم الأرصفة ورفع كفاءة وتطوير شوارع المدينة قبل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية المفاجئة التي قام بها المحافظ بمدينة طهطا، والتي رافقه خلالها المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام المساعد واللواء علي الكاشف مساعد مدير أمن سوهاج، حيث تفقد الحديقة العامة بشارع صلاح سالم وشارع الثورة وتابع أعمال التطوير الجارية بالحديقة وكلف مسئولي الوحدة المحلية بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطوير بالحديقة وفتحها للمواطنين بالمجان على أن تكون ذات شكل حضاري ومتنفس لأبناء طهطا لقضاء أوقات فراغهم.

وكلف المحافظ خلال جولته مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة جميع اللافتات والإعلانات الموجودة على حوائط وأسوار المدارس والمصالح الحكومية، ورفع القمامة والأتربة من على جانبي شارع صلاح سالم، والعمل على استغلال الحديقة الموجودة خلف إدارة الإشغالات التابعة للوحدة المحلية ووضع التصور المناسب لتطوير الحديقة ورفع كفاءتها وفتحها للجمهور بالمجان.

كما التقى المحافظ خلال جولته عددًا من المواطنين من أبناء مدينة طهطا واستمع إلى مطالبهم واستطلع آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم بالمدينة.