«المهندسين بالإسكندرية»: موظفون استولوا على المال العام وأحيلوا للتحقيق

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كشف مجلس إدارة نادي المهندسين بالإسكندرية، برئاسة المهندسة سمر شلبي، اليوم الأحد، عن إحالة عدد من الموظفين بالنادي لجهات التحقيق بعد التأكد من استيلائهم على المال العام بالنادي، ومحاولة إفساد إحدى قضايا الإرهاب والمتهم فيها أعضاء من جماعة الإخوان، عن طريق إصدار مستندات زائفة تحمل أختام النادي، بخلاف دفع أموال لأسر متهمين في قضايا إرهاب من خزينة النادي.

وأوضح مجلس إدارة النادي في بيان صادر عنه اليوم، أن أحد العاملين بمساعدة آخرين، سعى إلى إفساد أحدى قضايا الإرهاب المتداولة والمتهم فيها أشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية عن طريق إصدار مستندات زائفة تحمل أختام النادي .

كما قام بالاستيلاء على أموال من خلال الصرف المباشر من خزينة النادي دون العرض على المجلس المنتخب.

وتابع، أن هؤلاء قاموا بدفع أموال من خزينة النادي لأهالي بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية لانتمائهم للجماعة الإرهابية، وذلك بالغش والتدليس وإخفاء المستندات عن المجلس .

وأكد المجلس أنه اتخذ كافة الإجراءات لكف يد هؤلاء الفاسدين عن أموال النادي بعد التحقيقات القانونية الكاشفة لتلك المخالفات، ولذلك تقدم مجلس إدارة النادي ببلاغات للجهات المعنية الرسمية لبدء التحقيقات وكشف جميع الملابسات.

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وأوضح أن الإعلان عن تلك المخالفات يأتي من منطلق حق جموع المهندسين لمعرفة ما يحدث داخل ناديهم ومن منطلق الشفافية والمسئولية من مجلس إدارة النادي، والذي لن يخضع لأية ضغوط داخلية أو خارجية لوقف تلك المسيرة لتطوير وتطهير النادي.

وتابع البيان أن تصاعد تلك الهجمة الشرسة من الداخل والخارج في الفترة الأخيرة، ضد المجلس المنتخب، ومحاولة أنصار

واختتم "المجلس" بالقول: إن "كل تلك المحاولات مصيرها الفشل ولن تؤدي إلا لمزيد من الإصرار والتحدي".