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الخارجية: تم إخطار الوزير بقرار خفض المساعدات قبل ساعات من إعلانه

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الخارجية: تم إخطار الوزير بقرار خفض المساعدات قبل ساعات من إعلانه الخارجية: تم إخطار الوزير بقرار خفض المساعدات قبل ساعات من إعلانه

التحرير

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إنه تم إخطار الوزير سامح شكري بقرار تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر في اتصال من نظيره الأمريكي، بعد صدور القرار وقبل ساعات من إعلانه.

جاء ذلك ردا على استفسار، اليوم الأحد، من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول صحة ما تردد، بشأن علم المصرية بقرار الإدارة الأمريكية تخفيض جزء من المساعدات المقدمة لمصر سنويا قبل فترة من صدور القرار.

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وأكد المتحدث، عدم صحة ما يتم ترويجه في هذا الشأن، مضيفا أن وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأمريكي ريكس تيليرسون، مساء يوم الثلاثاء 22 أغسطس، وهو في مطار مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، في طريق العودة إلى القاهرة، وأن الإتصال كان بعد صدور القرار الأمريكي بالفعل، وقبل ساعات قليلة من الإعلان عنه.

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التحرير

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