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الشاذلي: 80% من مصابي فيروس «سي» لا يعلمون

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الشاذلي: 80% من مصابي فيروس «سي» لا يعلمون الشاذلي: 80% من مصابي فيروس «سي» لا يعلمون

التحرير

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قال الدكتور يحيى الشاذلي، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم علاج مليون و300 ألف مريض من المصابين بفيروس «سي» في ، موضحًا أن أعراض الفيروس لا تظهر في المراحل الأولى.

وأضاف الشاذلي، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن 80 % من المصابين بفيروس «سي» لا يعلمون بإصابتهم، منوها أنه سيتم عمل مسح شامل للمواطنين لمعرفة المصابين بالفيروس لعلاجهم.

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وأوضح أن فيروس «كوكساكي» ينتقل عن طريق الرشح والرزاز، لافتا إلى أن الأطفال وكبار السن والسيدات الحوامل الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس.

وأكد أنه يجب على كل دولة اتخاذ التدابير الصحية تجاه المسافرين والعائدين من الدولة التي ينتشر بها «كوكساكي»، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تُعلن أن الفيروس بتركيا منتشر بصورة وبائية.

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التحرير

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