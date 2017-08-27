الداخلية تبدأ تطبيق خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

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قال مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية إنه تم البدء فى تطبيق خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد حتى انتهاء الاحتفالات.

وأضاف المصدر الأمنى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أنه بعد انتهاء الاجتماع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الأسبوع الماضى مع رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، لبحث استعدادات الحكومة لعيد الأضحى المبارك، عاد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية إلى مكتبه مباشرة؛ لبحث كيفية تنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بالعيد والحيلوية دون حدوث ما يعكر صفوها.

وأوضح أن وزير الداخلية وضع خطة أمنية قائمة على شقين أساسيين لتأمين الاحتفالات، يتمثل الشق الأول فى الضربات الأمنية الاستباقية، سواء على الصعيد الجنائى أو السياسى، والتى بدأها وزير الداخلية منذ توليه مهام منصبه وأتت بثمارها فى دحر العناصر الإرهابية، بينما يتمثل الشق الثانى فى تكثيف التواجد الأمنى فى كافة ربوع الوطن.

وأوضح المصدر الأمنى أنه بالنسبة للشق الأول من خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، فقد نجح قطاع الأمن الوطنى بالوزارة بقيادة اللواء محمود شعراوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، فى توجيه العديد من الضربات الموجعة للعناصر الارهابية، كان آخرها التوصل إلى اثنين من أبرز كوادر الجناح المسلح لتنظيم الاخوان الارهابى المسمى بحركة "حسم"، المسئولين عن توفير الأسلحة وتصنيع المواد المتفجرة للعناصر الإرهابية؛ حيث لقيا مصرعهما فى تبادل لاطلاق النار مع قوات الشرطة خلال عملية القبض عليهم باحدى الوحدات السكنية المهجورة بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، إضافة إلى إلقاء القبض على حوالى 35 من العناصر الإرهابية التى تخضع حاليا للتحقيق أمام الجهات القضائية المختصة، وذلك قبل قيامهم بتنفيذ العديد من العمليات العدائية التى تستهدف ترويع المواطنين الآمنين، وكذلك تخريب منشآت الدولة.

وفى السياق ذاته، قال المصدر الأمنى إن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء جمال عبدالبارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ، شن حملات تفتيشية موسعة، استهدفت ضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، وكذلك البؤر الإجرامية فى الصعيد، خاصة بعد اتجاه العناصر الإرهابية إلى استخدام مسجلين جنائيا لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وكشف النقاب أن حملات الأمن العام، التى استهدفت البؤر الإجرامية بمناطق نزلة شادي بدائرة مركز شرطة سمالوط، وعزبة جوارجي بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، أسفرت عن ضبط 324 قطعة سلاح ناري، و211 قضية إتجار فى المخدرات، 198 عنصرا خطرا، وتنفيذ 1325 حكما قضائيا متنوعا، أما الحملات التى استهدفت البؤر الإجرامية بمديرية أمن قنا، فقد أسفرت عن ضبط 176 قطعة سلاح ناري، و32 قضية مخدرات، و123 عنصرا خطرا، و19 متهما هاربا مطلوب ضبطه فى قضايا قتل وسرقة، و234 قضية تموينية متنوعة، وتنفيذ 2540 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن استهداف أطراف 154 خصومة ثأرية فى عدد من محافظات الصعيد، وضبط 37 تشكيلا عصابيا.

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وأشار المصدر الأمنى الى أنه بالنسبة للشق الثانى من خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، فتمثل فى الانتشار المكثف فى كافة الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظات، بما فى ذلك المتنزهات العامة، والحدائق، ودور السينما، والمراكز التجارية الشهيرة، للتعامل الفورى والحاسم مع أية محاولة لتعكير صفو احتفالات المواطنين بالعيد.

وأوضح أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وجه بتكثيف التواجد الأمنى بمحيط كافة المنشآت الحيوية والمهمة، والسفارات الأجنبية بالبلاد، مع مضاعفة الدوريات والأقوال الأمنية؛ للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية خلال فترة العيد، خاصة الحدائق والمنتزهات العامة، ودور السينما ومنطقة وسط القاهرة؛ لضبط الخارجين عن القانون، والتصدى لجرائم التحرش الجنسى أو معاكسة الفتيات، أو جرائم السرقات والنشل والنصب، أو أية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

وأضاف المصدر الأمني أن خطة التأمين تتضمن أيضا تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، ونشر خبراء الكشف عن المفرقعات بمحيط المراكز التجارية، والمناطق والمنشآت السياحية والترفيهية؛ لملاحظة الحالة الأمنية على مدار ال24 ساعة، والتصدى لكل أشكال الخروج عن القانون، وضبط كل ما من شأنه الاخلال بالأمن العام، بالإضافة إلى تكثيف حملات إدارة شرطة المرافق؛ لمنع افتراش الباعة الجائلين للطريق العام، ورفع كافة الاشغالات، وتكثيف الحملات التموينية لضبط حركة الأسواق، ومكافحة كافة جرائم الغش التجارى وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.

وتابع أن الشق الثانى من خطة التأمين تضمن أيضا توجيه إدارات المرور على مستوى الجمهورية، بتكثيف الحملات المرورية؛ لضبط المخالفات المرورية، والعمل على تسيير الحركة المرورية، ومواجهة الكثافات المرورية المتوقعة بأماكن التجمعات، وكذلك تكثيف خدمات الإغاثة العاجلة بالطرق السريعة والصحراوية لتأمينها، خاصة فى ظل اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين لقضاء فترة العيد، سواء بالمحافظات الساحلية أو بمحافظاتهم الأصلية برفقة ذويهم، بالإضافة إلى مراقبة جميع الميادين الهامة والطرق الرئيسية بالكاميرات المرتبطة بغرف التحكم الرئيسية بمديريات الأمن، للعمل على كشف السيارات المبلغ بسرقتها أو المشتبه فيها.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وجه مساعديه، ومديرى الأمن، ومديرى الإدارات العامة والمصالح، بضرورة التواجد الميدانى والمرور على الخدمات الأمنية بمواقعها؛ للتأكد من إلمام القوات للمهام المكلفين بها، ومتابعة دقة تنفيذ خطة التأمين، مشددا على أن أية محاولة لتعكير صفو احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، ستواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون.