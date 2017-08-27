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مصدر عراقي: مقتل وإصابة 11 شخصا جراء انفجارين في العاصمة بغداد

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مصراوي Masrawy

مصدر عراقي: مقتل وإصابة 11 شخصا جراء انفجارين في العاصمة بغداد

10:13 ص الأحد 27 أغسطس 2017

مصدر عراقي: مقتل وإصابة 11 شخصا جراء انفجارين في العاصمة بغداد

ارشيفية

بغداد- (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بمقتل وإصابة 11 شخصا جراء انفجارين فى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر الأمنى ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز)ـ بأن هناك شخصين قتلا وأصيب ثالث على الأقل في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة أبو دشير جنوبي بغداد ، والحصيلة الأولية للضحايا قابلة للارتفاع والقوات الأمنية فرضت طوقا في مكان الانفجار.

وأضاف أنه "فى انفجار آخر قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد ".

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مصراوي Masrawy

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