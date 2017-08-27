الجيش اللبناني يعلن وقفا لإطلاق النار مع تنظيم الدولة على الحدود مع سوريا
الجيش اللبناني يعلن وقفا لإطلاق النار مع تنظيم الدولة على الحدود مع سوريا
10:02 ص الأحد 27 أغسطس 2017
الجيش اللبناني
لندن (بي بي سي)
أعلن الجيش اللبناني صباح الأحد وقفا لإطلاق النار مع تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في جرود القاع بالقرب من الحدود السورية.
وأطلق الجيش اللبناني معركة "فجر الجرود" في 19 أغسطس، لطرد عناصر التنظيم المتطرف من الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.
ويعتبر وقف إطلاق النار ساريا اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بتوقيت بيروت (4 صباحا بتوقيت غرينتش) تمهيدا للمفاوضات مع التنظيم حول مصير تسعة جنود يحتجزهم بعد هجوم شنه في صيف 2014.
وقال مصدر أمني لرويترز إن المفاوضات مع التنظيم "قد بدأت بالفعل".
وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني إن الحزب والجيش السوري أعلنا من جانبهما أيضا وقفا لإطلاق النار في عمليتهما العسكرية المشتركة ضد التنظيم في منطقة القلمون الغربي في سوريا.
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