تحرير 989 مخالفة مرورية وضبط 25 دراجة نارية دون لوحات بقنا
تحرير 989 مخالفة مرورية وضبط 25 دراجة نارية دون لوحات بقنا
10:14 ص الأحد 27 أغسطس 2017
مرور قنا - أرشيفية
قنا - عبدالرحمن القرشي:
شنت إدارة مرور قنا بقيادة اللواء حسن لطفي، مدير إدارة مرور قنا، حملات مكثفة لضبط الشارع المروري على مستوى مدن ومراكز وقرى محافظة قنا.
وحررت الحملة 989 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة الأخيرة، وضبطت 25 دراجة نارية دون لوحات تم التحفظ عليها.
وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة إزاء المضبوطات والمخالفات، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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