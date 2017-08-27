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سعر الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

الذهب اليوم، ورد أنه قد ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى إطار تعاملاتها داخل الأسواق المصرية حيث ارتفع سعر جرام الذهب خلال تعاملاته فى محلات الصاغة بقيمة جنيهين وذلك عن كل عيار من الأعيرة المعدن الأصفر المختلفة والمتنوعة المشهورة فى سوق الصاغة فى .

أما عن أسعار الذهب اليوم فى السوق المحلية وما جاء من تصريحات بشأنها فإن عملية الزيادة علي أسعار الذهب في مصر مازالت مستمرة و يحكمها العرض والطلب من جهة وسعر الدولار الذي قد شهدت الأسواق المصرية قفزات صارخة لم ترى مثلها من قبل وتعاملات البورصة ايضًا بالإضافة إلى في الاسواق العالمية تؤثر ايضًا علي سعر الذهب فى الأسواق المصرية بشكل دائم وتأتي وراء عمليات الصعود والهبوط فيه.

ورد أنها قد سجل سعر الذهب الأصفر فى خلال تعاملاته داخل السوق المحلى اليوم مستوى جديد فى تعاملاته حيث جاء أن عيار 21 والذي يعد الأكثر تداولا فى مصر منذ فترة طويلة قد بلغ اليوم حوالى 633 جنيها.

سعر الذهب اليوم الجمعة 25-8-2017

السعر العالمي : 1,291.20 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 720 إلى 722
عيار 22 660 إلى 662
عيار 21 630 إلى 632
عيار 18 540 إلى 542
عيار 14 420 إلى 421
عيار 12 360 إلى 361
الاونصة 22,392 إلى 22,463
الجنيه الذهب 5,040 إلى 5,056
الكيلو 720,000 إلى 722,286

المصدر : مصر 365

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