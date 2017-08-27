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سعر الدولار اليوم الأحد 27 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الأحد 27 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الأحد 27 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” في ، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الأخيرة أن هناك حالة من التغييرات الطفيفة بالبنوك من حين الى آخر حيث شهدت الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

سعر الدولار اليوم، نتابع مع حضراتكم سعر الدولار اليوم بكافة البنوك العاملة في مصر، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار تحديث لحظى، “سعر الدولار” في السوق السوداء والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، أفضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخرى، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، أسعار العملة الأمريكية الدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

17.74
أفضل بنك تشتري منه الآن:

المصرف المتحد

17.69
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.68 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.6600 17.7600
مصرف ابو ظبي 17.6900 17.7900
البنك المصري الخليجي 17.6700 17.7700
البنك الأهلي 17.6900 17.7900
بنك القاهرة 17.6700 17.7700
بنك الاسكندرية 17.6800 17.7800
البنك العربي الافريقي 17.6800 17.7800
البنك المركزي 17.6797 17.7797
بنك مصر 17.6900 17.7900
بنك بلوم مصر 17.6800 17.7800
كريدي أجريكول 17.6800 17.7800
بنك التعمير والإسكان 17.6800 17.7800
بنك بيريوس 17.6500 17.7500
المصرف المتحد 17.6800 17.7800
البنك التجاري الدولي 17.6800 17.7800
المصري لتنمية الورادات 17.6700 17.7700
البنك الأهلي المتحد 17.6900 17.7900
بنك المشرق 17.6800 17.7800
بنك الاستثمار العربي 17.6800 17.7800
بنك HSBC 17.6900 17.7900
بنك سايب 17.6800 17.7800

المصدر : مصر 365

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