سعر الدولار اليوم الأحد 27 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” في مصر، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الأخيرة أن هناك حالة من التغييرات الطفيفة بالبنوك من حين الى آخر حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

سعر الدولار اليوم، نتابع مع حضراتكم سعر الدولار اليوم بكافة البنوك العاملة في مصر، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار تحديث لحظى، “سعر الدولار” في السوق السوداء والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، أفضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخرى، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، أسعار العملة الأمريكية الدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

17.74 أفضل بنك تشتري منه الآن : المصرف المتحد 17.69 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.68 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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