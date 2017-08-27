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دبلوماسي كوري جنوبي يبحث في واشنطن مواجهة استفزازات كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

دبلوماسي كوري جنوبي يبحث في واشنطن مواجهة استفزازات

09:52 ص الأحد 27 أغسطس 2017

دبلوماسي كوري جنوبي يبحث في واشنطن مواجهة استفزازات كوريا الشمالية

ليم سونج نام

سول (د ب أ)

يتوجه نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، ليم سونج-نام إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد، حيث سيجتمع مع كبار الشخصيات في إدارة الرئيس الامريكي، دونالد ، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم إن نائب وزيرها سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أيام، حيث سيجتمع مع سلسلة من كبار الشخصيات الامريكية بوزارة الخارجية والبيت الابيض لبحث العلاقات بين البلدين وتعزيز التحالف بين البلدين والتدابير المضادة لاستفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ومن المتوقع أن يجتمع مع نظيره الامريكي جون سوليفان، حيث سيقوم الطرفان بتحديد الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتنسيق السياسات المشتركة تجاه كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الجانبان تعديل القواعد الارشادية للصواريخ الكورية الجنوبية الامريكية وعقد اجتماع لاستراتيجية الردع الموسع واتخاذ إجراءات بعد نشر منظومة الدفاع الصاروخي الامريكي المتقدم "ثاد" في القوات الامريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

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