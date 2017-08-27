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مصر تفتح معبر رفح مع غزة في الاتجاهين لعبور العالقين قبل عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

تفتح معبر رفح مع غزة في الاتجاهين لعبور العالقين قبل عيد الأضحى

09:49 ص الأحد 27 أغسطس 2017

مصر تفتح معبر رفح مع غزة في الاتجاهين لعبور العالقين قبل عيد الأضحى

معبر رفح البرى الحدودي

العريش (د ب أ)فتحت السلطات المصرية اليوم الأحد معبر رفح البرى الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين لعبور العالقين الفلسطينيين، وذلك بمناسبه عيد الأضحى.ومن المقرر أن يستمر فتح المعبر حتى يوم غد لعبور العالقين من المرضى وأصحاب الإقامات.وصرح كمال الخطيب مندوب السفارة الفلسطينية بالقاهرة ومختار الجالية الفلسطينية في سيناء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن المعبر سيظل مفتوحا اليوم وغدا، وهناك احتمال بمد الفتح ليوم ثالث حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المسافرين من العبور، وذلك بعد اتصالات مكثفة بين السفارة الفلسطينية بالقاهرة والمسؤولين في مصر.وكانت مصر فتحت الأسبوع قبل الماضي المعبر في الاتجاهين، لأول مرة منذ خمسة أشهر، لمغادرة الحالات الإنسانية ووصول العالقين. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها السلطات المصرية المعبر للسفر في الاتجاهين منذ أن فتحته في السادس من مارس الماضي.وفتحت مصر الأسبوع قبل الماضي أيضا المعبر في اتجاه واحد لسفر أفواج حجاج قطاع غزة إلى .ويعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي ويشهد أزمة في عمله منذ منتصف عام 2013 .وأعلن مسؤولون في حماس مؤخرا أن القاهرة وعدت باتخاذ سلسلة إجراءات لتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 وتشغيل معبر رفح البري بشكل منتظم.

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