البابا تواضروس الثاني يدشن أول كنيسة قبطية في اليابان

طوكيو- (أ ش أ):

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارمرقس التي تعد أول كنيسة قبطية في اليابان، والتى تأسست العام الماضي على يد الأنبا دانيال أسقف سيدني لخدمة بعض الأسر القبطية المصرية والإثيوبية والإريترية.

ووجه البابا في عظته خلال التدشين الشكر لحكومة وشعب اليابان على رعاية الكنيسة، مشيدا بجهود السفارة المصرية في طوكيو وعلى رأسها السفير إسماعيل خيرت.

ووصف البابا مصر بالخليط بين الحضارات، وقال إن "مصر فرعونية التاريخ وعاشت فيها المسيحية ٧ قرون ثم جاء الإسلام ، وامتدت الحضارة في مصر وهى تحمل الفرعونية والقبطية والإسلامية وصارت مصر خليطا من الحضارة والتاريخ القومي" ، وأضاف " زارت العائلة المقدسة مصر في القرن الأول الميلادي وباركت بلادنا وصارت مصر البلد الوحيد الذى زاره المسيح ، ونشأت مدرسة الإسكندرية للتعليم اللاهوتي الأصيل وأصبحت عنوانا للتعليم الأرثوذكسي المستقيم".

وتابع قائلا "خرجت الكنيسة معلمين مثل اسناسيوس الرسولى ، وكيرلس عمود الدين ، وقدمت مصر أعدادا هائلة من الشهداء نتمتع بسيرتهم ونستمتع بصلواتهم ، وامتدوا في طول البلاد وعرضها رجال ونساء وأطفال في القرون الأولى".

وقال البابا تواضروس "عاش الاستشهاد في مصر حتى صار له عيد نحتفل به سنويًا كل عام ، ثم قدمت مصر أروع هداياها للعالم وهى الرهبنة حيث أسس الأنبا انطونيوس الحياة الرهبانية وصارت طريقة روحية مسيحية تخدم المجتمع" ، وأكد أن وجود كنيسة يعنى بناء قاعدة للحب وعلامة له ، فالكنيسة أيضًا مسئولة عن رعاية كل شخص ، وهي تؤسس مدرسة ومستشفى ومؤسسات خدمية.. والكنيسة عمل فالمسيح كان يجول يصنع خيرًا وهكذا علمنا الآباء الرسل ، وها هي إيباراشية سيدنى تمتد في خدمتها وتصل اليابان باعتبارها أقرب مكان لها".