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الجيش اللبناني يعلن وقف إطلاق النار مع تنظيم داعش على الحدود السورية

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مصراوي Masrawy

الجيش اللبناني يعلن وقف إطلاق النار مع تنظيم داعش على الحدود السورية

09:29 ص الأحد 27 أغسطس 2017

الجيش اللبناني يعلن وقف إطلاق النار مع تنظيم داعش على الحدود السورية

الجيش اللبناني عند بدء حملته ضد تنظيم الدولة الاسل

(أ ف ب):

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، وقف إطلاق النار في حملته على تنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا، لإفساح المجال للمفاوضات المتعلقة بجنود مخطوفين منذ 2014.

وكان الجيش اللبناني بدأ حملته ضد جهاديي التنظيم المتحصنين في جرود رأس بعلبك والقاع بشرق لبنان في 19 أغسطس.

واعلنت قيادة الجيش في بيان عن "وقف لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 07,00 (04,00 بتوقيت جرينتش) من اليوم الأحد "افساحا للمجال أمام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين" التسعة المحتجزين لدى تنظيم الدولة الإسلامية على الأرجح.

والجنود التسعة جزء من مجموعة من ثلاثين عسكريا لبنانيا احتجزوا من قبل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية بعد معارك عنيفة شهدتها بلدة عرسال في 2014.

وأفرج عن 16 من هؤلاء العسكريين في 2015 بعد أن أعدمت جبهة النصرة أربعة منهم وتوفي خامس متاثرا بإصابته. ولا يزال تسعة عسكريين مخطوفين لدى تنظيم الدولة الاسلامية من دون توافر معلومات عنهم.

بالتزامن مع حملة الجيش اللبناني، اطلق حزب الله هجوما من الجانب السوري من الحدود في القلمون الغربي.

وأعلن الإعلام الحربي لحزب الله من جهته "وقف إطلاق نار ابتداء من الساعة السابعة صباحا في إطار اتفاق شامل لإنهاء المعركة في القلمون الغربي ضد تنظيم داعش".

هذا المحتوى من

AFP

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