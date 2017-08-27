كيف ساعد كرسي الطائرة ذلك الرجل في خسارة 80 كيلو؟

كرسي كان السبب في فقدان وزن ذلك الرجل

كتبت- ميرا ماهر:

حاول طاقم طائرة مساعدة رجل بريطاني يزن 160 كيلوجرام، وذلك بعد صعوده على متنها ولم يتمكن من الجلوس في الكرسي المخصص له.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن صحيفة الديلي ميل البريطانية، تمكن توني إيستافي، البالغ من العمر 58 عاما، من فقدان 80 كيلوجراما من وزنه بعد عجزه عن الجلوس في كرسي طائرة بسبب وزنه الزائد.

ويقول توني أنه قرر الذهاب في رحلة، وبعد صعوده على متن الطائرة لم يتمكن موظفو الشركة من إجلاسه في الكرسي المخصص له، على الرغم من كثرة محاولات المضيفات لمساعدة الراكب الضخم. مما سبب له إحراجاً شديداً، الأمر الذي دفعه إلى الانضمام إلى مسابقة تخسيس الوزن" "Slimming World Man.

فاز توني بالمسابقة وقال أنه يمكن فقدان الوزن ببساطة، وذلك بالتغذية الصحيحة.