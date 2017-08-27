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قشر وبذور ثمرة "الأفوكادو" منجم للمركبات الطبية

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مصراوي Masrawy

قشر وبذور ثمرة "الأفوكادو" منجم للمركبات الطبية

09:01 ص الأحد 27 أغسطس 2017

قشر وبذور ثمرة "الأفوكادو" منجم للمركبات الطبية

-أ ش أ

فى أول دراسة من نوعها، درس العلماء فى جامعة "تكساس" الأمريكية عن كثب فوائد قشور وبذور ثمار فاكهة "الأفوكادو"، ووجدوا أنها غنية بشكل كبير فى المركبات الكيميائية المفيدة التي يمكن استخدامها فى تحسين علاجات السرطان، وأمراض القلب غيرها من الأمراض المزمنة.

وقاد الدكتور ريو جراندى فالى "أستاذ الأورام بجامعة "تكساس"، الأبحاث لمعرفة المزيد عن فوائد بذور وقشر الأفوكادو، من خلال طحن 300 جرام من قشوره وبذوره المجففة.

وباستخدام التحليل اللونى للغاز – وهو تحليل يطلق عليه "تحليل الطيف الكتلى"- وجد الباحثون إحتواء القشر والبذور على 116 مركبا من الزيت و16 من الشمع، والتى يستخدم فى العديد من الأدوية المضادة للفيروسات مثل "هيبتاكوسان"، والذى قد يمنع من نمو الأورام، فضلا عن حمض دوديكانويك، والذى يمكن أن يقلل من خطر تصلب الشرايين.

وأضاف الباحثون أنه من الممكن جدا أن تكون قشور وبذور الأفوكادو، التي يعتبرها معظم الناس بمثابة نفايات النفايات، في الواقع الكنوز الطبيعية، لما تحتويه على مركبات طبية داخلها يمكن أن تستخدم في نهاية المطاف لعلاج السرطان و أمراض القلب وغيرها من الظروف الصحية المزمنة.

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق البحثي فى تطوير عقاقير طبية قليلة الآثار الجانبية من قشور وبذور الأفوكادو لاستخدامها فى مكافحة العديد من الأمراض المزمنة.

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مصراوي Masrawy

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