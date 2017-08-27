ميليشيات الحوثي تمنع صالح وقيادات حزبه وأعضاء مجلس النواب من مغادرة صنعاء

صنعاء - أ ش أ

أصدرت ميليشيات الحوثي تعميما بمنع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح (حليف الحوثيين) وقيادات حزبه وأعضاء مجلس النواب من مغادرة صنعاء.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية، اليوم الأحد، عن مصادر إعلامية يمنية قولها إن ميليشيات الحوثي تحاصر مقر إقامة صالح في صنعاء بإقامتها نقاط تفتيش أمامه.

وكانت ميليشيات الحوثي قد دفعت بثلاثين مركبة عسكرية من داخل مطار صنعاء إلى محيط ميدان السبعين بالعاصمة.

أتى في إطار تصعيد القتال الدائر بين ميليشيات الحوثي وقوات وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالعاصمة، فيما قتل 6 مسلحين في اقتتال اندلع بين حلفاء الانقلاب ميليشيات الحوثي وقوات صالح وسط العاصمة اليمينة صنعاء، فيما اندلعت المواجهات بين الجانبين وسط تصاعد التوتر والخلافات الداخلية حول تقاسم النفوذ ونهب الأموال العامة في المناطق الخارجة عن سيطرة الشرعية.

يشار إلى اندلاع حرب كلامية، الأسبوع الماضي، بين صالح وشريكه في الانقلاب على الشرعية زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي في أحدث مؤشر على تمزق "الجبهة الداخلية".