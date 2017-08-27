تموين الغربية: فتح 130 منفذا لتوفير سلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ30%
تموين الغربية: فتح 130 منفذا لتوفير سلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ30%
08:46 ص الأحد 27 أغسطس 2017
طنطا - أ ش أ
قال وكيل وزارة التموين بالغربية، سامح هنداوي، إنه تم فتح أكثر من 130 منفذا بالمدن والقرى؛ لبيع جميع المواد الغذائية واللحوم والأسماك وجميع احتياجات الأسر بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة من 25% إلى 30%.
وأضاف هنداوي، أنه تم الدفع بسيارات تجوب القرى لبيع السلع الغذائية وإلزام التجار ومنافذ بيع السلع بالإعلان عن أسعار مختلف السلع المعروضة،بالإضافة إلى تكثيف المعروض من اللحوم المصنعة، مؤكدا إلغاء إجازة المفتشين المكلفين بالإشراف والرقابة على المخابز خلال فترة العيد.
وأشار إلى استمرار عمل مستودعات البوتاجاز خلال فترة العيد، وتكثيف الحملات والتفتيش على مستودعات البوتاجاز والبالغ عددها 229 مستودعا دون أي اختناقات وإحكام الرقابة على حلقات تداول الاسطوانات "محطات التعبئة– المستودعات– عمال التوزيع ومحطات تموين السيارات).
وأكد وكيل التموين الدفع بسيارات شباب الخريجين إلى المناطق التي تعاني غياب المستودعات بما يحقق وفرة في الاسطوانات وبالسعر المحدد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أية مخالفة فور ضبطها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ الأقصر يجري جولة ليلية لتفقد معرض للمنتجات اليدوية
-
"تموين أسوان": طرح لحوم سودانية بسعر 85 جنيها للكيلو
-
"شوادر" بيع الأضاحي وجهة المواطنين لمواجهة الأسعار في الدقهلية
-
ضبط 7 أطنان دقيق وسكر مهربة في حملة تموينية بالمنيا
إعلان
إعلان