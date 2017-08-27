أخبار عاجلة

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين -
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تموين الغربية: فتح 130 منفذا لتوفير سلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ30%

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تموين الغربية: فتح 130 منفذا لتوفير سلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ30%

08:46 ص الأحد 27 أغسطس 2017

تموين الغربية: فتح 130 منفذا لتوفير سلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ30%

طنطا - أ ش أ

قال وكيل وزارة بالغربية، سامح هنداوي، إنه تم فتح أكثر من 130 منفذا بالمدن والقرى؛ لبيع جميع المواد الغذائية واللحوم والأسماك وجميع احتياجات الأسر بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة من 25% إلى 30%.

وأضاف هنداوي، أنه تم الدفع بسيارات تجوب القرى لبيع السلع الغذائية وإلزام التجار ومنافذ بيع السلع بالإعلان عن مختلف السلع المعروضة،بالإضافة إلى تكثيف المعروض من اللحوم المصنعة، مؤكدا إلغاء إجازة المفتشين المكلفين بالإشراف والرقابة على المخابز خلال فترة العيد.

وأشار إلى استمرار عمل مستودعات البوتاجاز خلال فترة العيد، وتكثيف الحملات والتفتيش على مستودعات البوتاجاز والبالغ عددها 229 مستودعا دون أي اختناقات وإحكام الرقابة على حلقات تداول الاسطوانات "محطات التعبئة– المستودعات– عمال التوزيع ومحطات تموين السيارات).

وأكد وكيل التموين الدفع بسيارات شباب الخريجين إلى المناطق التي تعاني غياب المستودعات بما يحقق وفرة في الاسطوانات وبالسعر المحدد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أية مخالفة فور ضبطها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الأقصر يجري جولة ليلية لتفقد معرض للمنتجات اليدوية

    أخبار

  • "تموين أسوان": طرح لحوم سودانية بسعر 85 جنيها للكيلو

    أخبار

  • "شوادر" بيع الأضاحي وجهة المواطنين لمواجهة الأسعار في الدقهلية

    أخبار

  • ضبط 7 أطنان دقيق وسكر مهربة في حملة تموينية بالمنيا

    أخبار

إعلان

8a3d8ba458.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين

السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين

السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200"

السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200"

السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى

السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى

استقرار في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

استقرار في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام