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الكهرباء: أعمال حفر سبب فصل دائرتي مدينة الإنتاج الإعلامي

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مصراوي Masrawy

الكهرباء: أعمال حفر سبب فصل دائرتي مدينة الإنتاج الإعلامي

08:57 ص الأحد 27 أغسطس 2017

الكهرباء: أعمال حفر سبب فصل دائرتي مدينة الإنتاج الإعلامي

القاهرة - أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أيمن حمزة، إن سبب فصل دائرتي مدينة الإنتاج الإعلامي هو أعمال حفر للودر بالمنطقة أدى إلى انهيار وجه لوصلة كابل الشيخ زايد، وثلاثة أوجه لوصلة كابل "أكتوبر/ الإنتاج الإعلامي"، ما أدى إلى العطل.

وأضاف حمزة، في تصريح، اليوم الأحد، أنه تجرى الآن مجهودات مستمرة للإصلاح، مشيرا إلى أنه تم الدفع بمولدات ديزل إضافية وكميات كبيرة من السولار لتأمين التغذية الكهربية لحين إصلاح العطل في أسرع وقت، مؤكدا أن التغذية الكهربية ما زالت مستمرة بالمدينة، وأن التغذية الكهربائية الحالية عبارة عن تغذية بديلة لحين الإصلاح وعودة الوضع كما كان.

وأشار إلى أنه تم الدفع بعربات اختبار للكابلات وفرق صيانة ومعدات كهربية لتحديد العطل وسببه وسرعة الإصلاح، وأنه يتم العمل بسرعة لعودة الوضع كما كان، مع تأمين التغذية البديلة واستمرارها من مولدات ديزل طوارئ وسولار احتياطي وتغذية كهربية بدوائر جهد متوسط احتياطية أيضا.

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