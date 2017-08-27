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طقس مائل للحرارة.. والقاهرة تسجل 36 درجة

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طقس مائل للحرارة.. والقاهرة تسجل 36 درجة طقس مائل للحرارة.. والقاهرة تسجل 36 درجة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن

الصغرى- العظمى

القاهرة 26 36 

الإسكندرية 25 31 

مطروح 24 30 

بورسعيد 26 32 

دمياط 25 32 

الإسماعيلية 24 37 

السويس 25 37 

العريش 23 35 

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الغردقة 29 38 

شرم الشيخ 30 39 

المنيا 24 37 

الفيوم 25 37 

أسيوط 24 37 

سوهاج 25 40 

الأقصر 27 43 

أسوان 29 44 

الوادي الجديد 27 40 

قنا 26 42 ​

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