الملاكم الأمريكي يفوز على غريمه الأيرلندي في «نزال القرن»

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حقق الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، انتصارا على غريمه الإيرلندي كونور مجريجور، بعد أنهى الحكم اللقاء، في نزال الملاكمة المرتقب في لاس فيجاس منذ قليل.

واستطاع الملاكم الأمريكي المخضرم (40 عامًا) من حسم اللقاء الجولة العاشرة، بعد أن وجه سلسلة من اللكمات لمجريجور، أنهى على إثرها الحكم النزال.

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واستخدم مايويذر تكتيكات دفاعية في الجولات الأربع الأولى، قبل أن يبدأ بالهجوم في الجولة الخامسة.

وعانى مجريجور (29 عاما) من نقص اللياقة، وذلك لتعوده على خوض نزالات مكونة من 5 جولات، في رياضته المخصصة، الفنون القتالية المختلطة.