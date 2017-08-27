الرقابة الإدارية بقنا تكشف تزوير محام ووالده عقود ملكية أرض تابعة للدولة

قنا - أ ش أ:

كشف أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا ، برئاسة اللواء أدهم الفاتح رئيس الهيئة ، قيام محامي ووالده بتزوير أوراق رسمية منسوب صدورها لهيئة الإصلاح الزراعي بملكية قطعة أرض مساحتها 11 قيراط بمدينة قنا.

وكان أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بقنا قد ضبطوا محامي يُدعى "عمر خ." ووالده بعد تزويرهما أوراقا رسمية منسوب صدورها لهيئة الإصلاح الزراعي بقنا ، بملكية المحامي لقطعة أرض مساحتها 11 قيراط بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، وتبلغ قيمتها 3 ملايين و800 ألف جنيه وتقديمها للشهر العقاري لبيعها ، رغم أنها ما زالت تابعة لأملاك الدولة ومربوطة باسم المحامي ولم يتم تسليمها له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين ، وتولت النيابة العامة التحقيق.