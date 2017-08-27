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مصدر: "نائب الجن" استولى على 3 ملايين دولار من مالك قناة المحور

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مصراوي Masrawy

مصدر: "نائب الجن" استولى على 3 ملايين دولار من مالك قناة المحور

06:35 ص الأحد 27 أغسطس 2017

كتب - محمد شعبان:قال مصدر أمني بمباحث الجيزة، إن البرلماني السابق علاء حسانين تم ترحيله إلى قسم شرطة أبو النمرس.وأضاف المصدر، أن المتهم استولى على 3 ملايين دولار من مالك قناة المحور، الدكتور حسن راتب، لافتا إلى أنه سيتم عرضه على النيابة العامة، صباح اليوم الأحد.وفي وقت سابق، أكد اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ضبط البرلماني السابق بمنطقة الشيخ زايد.وقال "الديب"، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن المتهم، الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت"، صدر ضده أمر ضبط وإحضار على خلفية اتهامه بالنصب، واستيلائه على مبالغ مالية.وأوضح مدير مباحث الجيزة، أن مأمورية من مباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع مباحث الشيخ زايد، توجهت إلى مقر إقامة المتهم بدائرة القسم، وتمكنت من ضبطه، لافتا بأنه يخضع للتحقيق من قبل الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

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مصراوي Masrawy

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