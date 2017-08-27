رسالتا السيسي لأوروبا ومشاركة القطاع الخاص في السكك الحديد يتصدران اهتمامات صحف الأحد 06:15 ص الأحد 27 أغسطس 2017

القاهرة - أ ش أأبرزت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد، عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي إلى جانب رسالتين من الرئيس عبدالفتاح السيسي يحملهما وزير الخارجية سامح شكري خلال جولته الأوروبية الثانية التي يستهلها اليوم بزيارة ألمانيا.استعرضت صحيفة "الأخبار" جولة وزير الخارجية سامح شكري وأشارت إلى أن الجولة هي الثانية خلال أقل من أسبوع يقوم خلالها بزيارة ألمانيا وبيلاروسيا ورومانيا، لتعزيز علاقات مصر مع الدول الثلاث، وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ونقلت الصحيفة تصريحا للمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال فيه "إن الجولة ستبدأ بالعاصمة الألمانية برلين، يلتقي خلالها وزير الخارجية مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل‬، لمناقشة عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية وعملية السلام في الشرق الأوسط.وأضاف أن شكري سيتوجه، بعد زيارة ألمانيا، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث يلتقي مع رئيسها ‬ألكساندر لوكاشينكا، ويسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد أهمية مواصلة البناء علي الزيارة الأخيرة للرئيس لوكاشينكا إلي القاهرة، التي كشفت عن مجالات جديدة وآفاق واسعة للتعاون بين البلدين.وفيما يتعلق بزيارة شكري إلى رومانيا، أوضح أبو زيد أن وزير الخارجية سيتواجد في بوخارست بعد غد حيث سيسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس ‬كلاوس يوهانيس تؤكد اهتمام مصر بتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع رومانيا، خاصة بعد أن احتفل البلدان العام الماضي بمرور 110 أعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما يجري شكري مباحثات مع نظيره الروماني ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب.وأضاف أبو زيد، أن الزيارة ستشهد توقيع ثلاث اتفاقيات، الأولى تتعلق بالتعاون في مجال السياحة، والثانية تُعنى بإنشاء آلية للحوار السياسي، والثالثة حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.وتحت عنوان "توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز بالصحراء الغربية"، أبرزت صحيفة "الأهرام" توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي (أباتشى وميرلون) الأمريكيتين باستثمارات حدها الأدنى 79 مليون دولار، و 41 مليون دولار منح توقيع لحفر 17 بئراً استكشافية جديدة للبحث عن البترول والغاز.ونقلت الصحيفة تأكيد الملا أن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث عن البترول والغاز بما يسهم فى الاستفادة من الاحتمالات البترولية والغازية التي تتمتع بها البلاد في عدة مناطق، مشيراً إلى أن مصر شهدت عقب ثورة 30 يونيو تدفقا استثماريا كبيرا من شركات البترول العالمية للعمل فى مصر من خلال إبرام اتفاقيات بترولية جديدة أو تعزيز استثماراتها في مشروعات تنمية الحقول المكتشفة مما أدى إلى تحقيق اكتشافات واعدة خاصة في منطقة البحر المتوسط، ونوه الوزير إلى أن قطاع البترول نجح في إبرام 79 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز خلال تلك الفترة وحتى الآن باستثمارات حدها الأدنى 3ر15 مليار دولار ، وأوضح أن قطاع البترول يولى أهمية للإسراع بالإجراءات اللازمة لصدور الاتفاقيات الجديدة وإبرامها لسرعة وضعها موضع التنفيذ.واستمرارا لمتابعة ملف الطاقة، وتحت عنوان "الكهرباء تنتظر تراجع الحر لتبدأ طوارئ صيانة الشبكة"، نقلت صحيفة "الجمهورية " تصريحا للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أكد فيه مد فترة طوارئ الشبكة القومية حتي منتصف سبتمبر القادم لأن أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لن تبدأ قبل انخفاض درجات الحرارة وعودة الأحمال لمستوياتها الطبيعية المقدرة بـ 5 آلاف ميجاوات أقل عن ذروة استهلاك الصيف.وقال الوزير إنه وضع مركز التحكم القومي بالتعاون مع القابضة للكهرباء وشركاتها الـ16، جدولاً زمنياً للصيانة والإحلال والتجديد لكافة مكونات الشبكة استعداداً للعام القادم بدءاً من سبتمبر حتى أبريل ومايو لضمان تنفيذ الصيانة الوقائية والدورية لمكونات الشبكة للحفاظ عليها وإطالة عمرها الافتراضي وصولاً لخفض معدلات استهلاكها للوقود وتقليل الخروج الاضطراري من الخدمة بما يضمن استقرار التيار للمستهلكين طوال الأوقات.وأوضح شاكر، وفقا للصحيفة، أن محطة توليد السد العالي في مقدمة المحطات التي سيتم تنفيذ برامج الصيانة لها تزامناً مع انخفاض معدلات المنصرف في مياه النيل وانتهاء موسم الزراعة الصيفي.أما صحيفة "الأهرام"، فنشرت بعنوان "مشروع قانون جديد يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في خدمات السكك الحديدية"، ما ورد لها من أنباء عن انتهاء وزارة النقل من إعداد مشروع قانون جديد ينهي لأول مرة احتكار الحكومة‏، ويسمح للقطاع الخاص بالدخول والمشاركة في مشروعات وخدمات السكك الحديدية‏‏ سيتم عرضه علي مجلس الوزراء قريبا،‏ لإقراره وعرضه علي مجلس الدولة‏،‏ لاعتماد صياغته ومراجعته من الجوانب القانونية والدستورية‏، تمهيدا لإرساله إلي مجلس النواب‏.‏وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادرها أن المشروع يشمل مادة واحدة سيتم العمل بها لحين الانتهاء من تشريع متكامل يجري إعداده حاليا، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من القانونيين وبيوت الخبرة و المكاتب الاستشارية.وتنص المادة المعدلة في مشروع القانون الجديد علي أنه يجوز منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة مرفق السكك الحديدية بموجب قانون، لمدة أقصاها 30 عاما.وأشارت صحيفة "الأهرام"، إلى مواصلة هيئة الرقابة الإدارية حملاتها المستمرة للقضاء على الفاسدين،وأوضحت أن الهيئة داهمت مخازن التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة، لتضبط عصابة من الموظفين وآخرين قاموا بسرقة واختلاس أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة، والخاصة بعدد من القضايا التي تنظرها النيابة العامة التي تقدر قيمتها بـ4 ملايين جنيه، وتم ضبط المتهمين خلال تسليمهم مبلغ الرشوة وقيمته مليون جنيه لمشرف الأمن مقابل تسهيل خروج إحراز المخدرات دون إثباتها في دفاتر مسئولي الأمن، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.وتناولت الصحيفة تأكيد مصادر مطلعة أن عدد المتهمين فى القضية 7 متهمين، وأن العصابة المكونة من موظفين بوزارة الصحة كانت تقوم بسرقة أحراز القضايا من مخدرات وأدوية مخدرة (تامول وترامادول) والمخزنة بمخازن الصحة لصالح النيابة العامة، والتي يعنى سرقتها انتهاء تلك القضايا التي تنظرها النيابة لعدم وجود الأحراز بعد سرقتها من داخل مخازن الصحة، وقيام موظفي الصحة المتهمين بالاشتراك مع آخرين بنقل أحراز قضايا المخدرات بسيارات وزارة الصحة ورشوة مشرف أمن المخازن لإخراجها حتى لا يشتبه فيهم أحد.وتم ضبط المتهمين جميعا في وقت واحد في أثناء قيامهم بسرقة كمية كبيرة من المخدرات من داخل مخازن وزارة الصحة كما تم ضبط سيارة تابعة لوزارة الصحة مطموسة الأرقام.وبعنوان "طرح مليوني متر أراضي الشهر القادم لإنشاء مجمعات صناعية جديدة"، تناولت صحيفة "الأخبار" تأكيد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أن هيئة التنمية الصناعية ستطرح مليوني متر مربع من الأراضي الجديدة أمام المستثمرين بمدينة السادات وكذلك ٣ مجمعات صناعية جديدة مجهزة بالتراخيص بمدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي المجمعات الصناعية التي تقوم الوزارة بتشييدها إلى ١٥ مجمعا منها ٨ مجمعات في الصعيد.وأشار قابيل إلى أن طرح الأراضي الجديدة علي رأس أولويات الوزارة ومن المستهدف طرح ١٥ مليون متر مربع لتلبية احتياجات المستثمرين في قطاعات الصناعة.كما عرضت الصحيفة افتتاح الوزير أول مصنع في مصر لإنتاج ورق كرتون الدوبليكس بمدينة السادات باستثمارات 700 مليون جنيه ويستهدف تصدير 20% من إنتاجه للأسواق الخارجية، وكذلك افتتاح خطين لإنتاج الملابس الطبية المعقمة وتصنيع المستلزمات بأحد مصانع الملابس الطبية باستثمارات 11 مليون جنيه ليصل إجمالي خطوط الإنتاج بالمصنع إلي 10 خطوط وتصل استثماراته إلي 35 مليون جنيه وتبلغ صادراته للأسواق الخارجية حوالي مليون دولار.وتناولت صحيفة "الأخبار"، تأكيد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معاشات شهر سبتمبر سيتم صرفها في موعدها المقرر كل شهر، وأن الوزارة لن تتمكن من صرفها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك لأسباب تقنية.وقالت وزيرة التضامن - وفقاً للصحيفة - إن النظام الإلكتروني لصرف المعاشات لا يسمح بالصرف مرتين في الشهر الواحد، وحيث إن معاشات شهر أغسطس تم صرفها في الأول من الشهر الجاري، لذا يتعذر الصرف مرتين خلال الشهر الواحد.وأضافت أنه مع حلول موعد صرف المعاشات سيتم اتخاذ جميع التدابير للتيسير علي جميع مستحقي المعاشات وحصولهم علي مستحقاتهم المالية وتزويد جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة لصرف المعاشات، حيث يستفيد ما يقرب من 9 ملايين و400 ألف صاحب معاش وبقيمة تتجاوز 11 مليار جنيه شهريا.

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