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الإدارية العليا تنظر اليوم طعن عكاشة على قرار إسقاط عضويته بالبرلمان

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مصراوي Masrawy

الإدارية العليا تنظر اليوم طعن عكاشة على قرار إسقاط عضويته بالبرلمان

06:01 ص الأحد 27 أغسطس 2017

الإدارية العليا تنظر اليوم طعن عكاشة على قرار إسقاط عضويته بالبرلمان

كتب – محمود السعيد:

تستكمل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا، أوصت فيه الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

كان عكاشة قد أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية، ضد رئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفتيهما، أمام المحكمة الإدارية العليا.

 

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