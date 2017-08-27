المحمل الشريف.. صناعة كسوة الكعبة المشرفة في مصر

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كانت مصر تنول شرف صناعة كسوة "الكعبة المشرفة"، وذلك ما أظهرته الوثائق والشواهد التي توضح كيف اهتم سلاطين وحكام مصر بهذا الأمر، وكانت الكسوة تحمل إلى بلاد الحجاز في موكب يعرف بـ"المحمل الشريف".

المحمل الشريف.. عبارة عن هودج مغطى بالقماش المزخرف بالآيات القرآنية، وكان يُحمل على جمل مع قافلة الحج، ويحوي هذا المحمل كسوة الكعبة، وهدايا ذات قيمة عالية للحرمين الشريفين، وكمية من الأموال وقطع ذهبية كثيرة ومجوهرات كريمة يتم توزيعها على أهل الحجاز.

وكان يتم الإنفاق من هذه الأموال على إصلاح طرق الحج وموارد الماء ومرافق الحرم النبوي الشريف، وكانت العادة إرسال كسوة الكعبة، وتشير الوثائق إلى أن حكام مصر من الفاطميين ثم السلاطين المماليك، كانوا يرسلون الكسوة إلى الحجاز في احتفالات خاصة، وكان المسئول عن حماية القافلة وحمل الكسوة شخصية عسكرية كبيرة هو الذي لقب بأمير الحج.

وخروج المحمل من مصر للجزيرة العربية كان بيتم فى إحتفال كبير يسمى "دوران المحمل"، وكانت الكسوة توضع على جمل مزين بالحرير الملون والفضة ويتجول به ثلاث أيام فى شوارع وميادين القاهرة مع أصوات الآلات الموسيقية وأمامها فرسان مماليك فى ملابس ملونة على الخيول، وتم هذا الاحتفال "دوران المحمل" لأول مرة فى عهد السلطان الظاهر بيبرس.

وكانت أقمشة كسوة الكعبة تخرج من مصر وذلك لجودتها وخاصة الحرير، فيذكر المؤرخ "أبو الوليد الأزرقي"، أن عمر بن الخطاب كسا الكعبة المشرفة بالقباطي من بيت المال، وكان يكتب إلى والي مصر عمرو بن العاص لطلبه، ويذكر المقريزي، أن أحد مؤرخي مكة وهو "الفاكهي"، رأى كسوة الكعبة من القباطي المصري وقد كتب عليها أنها صنعت بأمر الخليفة المهدي في ورش تنيس علي يد والي مصر، ورأى نفس الرجل كسوة من القباطي صنعت في مصر بأمر الخليفة العباسي هارون الرشيد، في ورش مدينة تونة بمصر، حيث كانت الكتابات المسجلة على الكسوة عادة ما توضح مكان الصنع والتاريخ وذلك بداية من العصر العباسي.

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وظلت كسوة الكعبة ترسل بانتظام من مصر بصورة سنوية يحملها أمير الحج معه في قافلة الحج، وفي عهد محمد علي باشا توقفت مصر عن إرسال الكسوة بعد الصدام الذي حدث بين أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في الأراضي الحجازية وقافلة الحج المصرية في عام 1807م، ولكن أعادت مصر إرسال الكسوة في العام 1228هـ.

وللحفاظ على شرف إرسال كسوة الكعبة المشرفة، تم إنشاء "دار الكسوة" في عام 1233هـ، بحي "الخرنفش" في القاهرة، وهو حي عريق يقع عند التقاء شارع بين السورين وميدان باب الشعرية، وما زالت هذه الدار قائمة حتى الآن، وتحتفظ بآخر كسوة صنعت للكعبة داخلها، وظلت تعمل حتى عام 1962م.

كان يقام حفل رسمي كبير في حي الخرنفش أمام مسجد القاضي عبد الباسط "المشرف على صناعة الكسوة ووزير الخزانة"، ثم تخرج الكسوة في احتفال بهيج وتخرج وراءها الجموع إلى ميدان الرميلة قرب القلعة، وكان مكان هذا المشغل ورشة خميس العدس، كان قد أنشأها محمد على باشا لعمل آلات أصولية مثل السندانات والمخارط الحديد والقواديم والمناشير وأدوات الأنوال لصناعة غزل ونسيج الحرير والقطن.

وبعد الحج يعود المحمل حاملا الكسوة القديمة للكعبة وإبدالها بالكسوة الجديدة وتقطع إلى قطع وتوزع على النبلاء والأمراء وما زالت هذه القطع موجودة في متحف كسوة الكعبة وبعضها في قبور العائلة الملكية في مصر حيث زينوا بها أضرحتهم كنوع من التبرك.

وفي عام 1926م جرت أحداث المحمل المصري، والتي حدثت نتيجة قتال دار بين حراس المحمل المصريين والنجديين، وذلك بسبب ما رآه النجديون من موسيقى والمظاهر الاحتفالية، فهجموا عليها وحدث تبادل إطلاق نار بين الطرفين، واستمرت مصر بعد ذلك في العصر الجمهوري في إرسال الكسوة دون المحمل إلا أن توقفت عن ذلك تمامًا بعد عام 1962م.