إيمان الشميطي توضح سبب خلعها الحجاب

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كشفت المطربة المغربية إيمان الشميطي، عن حبها الشديد للفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي دعتها لمشاركتها الغناء في مهرجان «إفران» المغربي، مضيفة أنها حققت أمنيتها بلقاء الفنانة الكبيرة، فذلك كان أحد أحلامها، فهي مولعة بسماع أغانيها، مؤكدة أنها عندما علمت بأنها تريدها معها تركت تطعيم ابنتها لتحقق حلمها في أن تغني إلى جوارها، قائلة إنها فنانة جميلة وحساسة وحنونة وعندما قامت بضربها على كتفها على المسرح كان تعبيرًا منها على حالة السلطنة التي وصلت إليها من صوتها.

وألمحت الشميطي للإعلامي خيري رمضان، الذي استضافها في حلقة مساء السبت، من برنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أنها تربت منذ صغرها على سماع الأغاني المصرية خاصة أغاني أم كلثوم التي كانت تحفظها وترددها في حفلات المدرسة، بتشجيع من والدها، الذي كان يشبهها بها، حتى في الشكل، وأضافت أنها استمرت في الغناء في حفلات المدرسة، والأخرى التي كانت تنظمها في مسرح الحي التي تقطن به بالدار البيضاء.

وأردفت إيمان الشميطي، أنها تلحن أغانيها بالرغم من عدم دراستها للموسيقى، إلا أنها موهبة من عند الله، وتحاول أن تصقلها بالاستماع إلى العديد من الألحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، مشيرة إلى أن زوجها يدعمها دعما كاملا بالرغم من رفضه احترافها الغناء في بداية الأمر، خاصة بعد زواجهما في بيت عائلته، إلا أنها أقنعته حتى آمن بموهبتها الغنائية، فأصبح من أكبر الداعمين لها، خاصة بعد إنجاب ابنتهما التي غيرت كثيرًا منها ومن نمط حياتها، كما دعمها في برنامج «أراب جوت تالنت».

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وأكدت أنها بالرغم من عشقها الأغاني المصرية القديمة التي شكلت وجدانها ووعيها إلا أنها تعشق سماع الأغاني الحديثة لعمرو دياب، الذي ترى أنه نجم الجيل، فهو فنان وتاريخ، وكذلك أنغام وأصالة ورامي صبري، كما ترى أن سعد لمجرد فنان ذكي، اختار اللون الذي أحبه الجمهور، بالرغم من قدراته الغنائية، فهو قادر على غناء كافة الأغاني الطربية، مشيرة إلى أنها تفضل اللون الطربي في الغناء، وتجد نفسها غير قادرة على تغييره الآن، لكن لو طلب منها الجمهور تغييره ستغني ما يريده الجمهور معلقة نحن في النهاية نغني له.

وترى أن الفنانة سميرة سعيد كانت خير سفيرة للأغنية المغربية، ونجحت في توصيل صوتها ولهجتها إلى الجماهير المصرية، وكذلك الفنانة عزيزة جلال، التي افتقدناها كثيرا، بعدما فضلت التفرغ لحياتها العائلية، وكذلك جنات التي تسير جيدا في مشوارها الفني، بالإضافة إلى أسماء لمنور.

ومن ناحية أخرى، أشارت إيمان الشميطي إلى أنها بعد ظهورها في برنامج المواهب «أراب جوت تالنت» تعرضت لنقد شديد بسبب مظهرها وارتدائها لغطاء الرأس، مضيفة أنها إنسانة حساسة جدا ولكن في هذا الوقت أصبحت الصورة أهم من الصوت، إلا أنها إنسانة من عائلة بسيطة وتريد أن تثبت نفسها، وتحدث توازن بين الصوت والشكل، فهي جاءت لتقدم فن وليس لتشارك في عرض أزياء -على حد قولها- لافتة إلى أنها إنسانة من عائلة بسيطة، تريد أن يصل صوتها للناس، ولن تتغير حتى لو حققت الشهرة، فهي تعتبر نفسها لم تصل بعد للسلمة الأولى، مؤكدة أنها تحضر حاليًا لإطلاق أغنيتها الأولى، كما أشارت لعدم قدرتها على حفظ الكلمات منذ صغرها، بل تستعين بورق مكتوب لأداء أغانيها.