أخبار عاجلة

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين -
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«بث مباشر».. نزال «المليار دولار» الأغلى في التاريخ

Google+ Print
«بث مباشر».. نزال «المليار دولار» الأغلى في التاريخ «بث مباشر».. نزال «المليار دولار» الأغلى في التاريخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يلتقي بعد قليل، بطل الفنون القتالية الإيرلندي كونور ماكجريجور، مع الملاكم الأمريكي فلويد مايويدز جونيور، في لاس فيجاس الأمريكية في نزال لا يقبل القسمة على اثنين.

وسيمنح الفائز من هذا النزال حزام "موني بيلت" الذي يزن 1.5كلج من الذهب، ويحتوي على 3360 ماسة، و600 حبة من الياقوت و300 من الزمرد.

وقد حصل مايويدز على 100 مليون دولار كدفعة مسبقة، وقد ترتفع لتصل إلى 250 مليون دولار أمريكي بعد توزيع عائدات النقل التلفزيوني وعقود الرعاية.

ويتوقع أن تصل عائدات النزال إلى 700 مليون دولار، ليصبح النزال الأغلى في التاريخ، وقد دفعت شركة كورونا للجنة 10 مليون دولار لوضع اسمها على الحلبة.

شاهد أيضا

وبالنسبة لمن يريد متابعة النزال في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه سيتوجب عليه دفع 99.99 دولار أمريكي ثمن الاشتراك.

فيما تراوحت التذاكر ما بين 1400 دولار كأقل التذاكر ثمنا، لتصل إلى 16 ألف دولار لأغلى التذاكر،هذا وتصل سعة  أرينا "تؤي-موبايل" إلى 20 ألف شخص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
استقرار في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

استقرار في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

تموين الغربية: فتح 130 منفذا لتوفير سلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ30%

تموين الغربية: فتح 130 منفذا لتوفير سلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ30%

بالصور.. إقبال على أسواق الملابس رغم ارتفاع الأسعار بالقليوبية

بالصور.. إقبال على أسواق الملابس رغم ارتفاع الأسعار بالقليوبية