«بث مباشر».. نزال «المليار دولار» الأغلى في التاريخ

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يلتقي بعد قليل، بطل الفنون القتالية الإيرلندي كونور ماكجريجور، مع الملاكم الأمريكي فلويد مايويدز جونيور، في لاس فيجاس الأمريكية في نزال لا يقبل القسمة على اثنين.

وسيمنح الفائز من هذا النزال حزام "موني بيلت" الذي يزن 1.5كلج من الذهب، ويحتوي على 3360 ماسة، و600 حبة من الياقوت و300 من الزمرد.

وقد حصل مايويدز على 100 مليون دولار كدفعة مسبقة، وقد ترتفع لتصل إلى 250 مليون دولار أمريكي بعد توزيع عائدات النقل التلفزيوني وعقود الرعاية.

ويتوقع أن تصل عائدات النزال إلى 700 مليون دولار، ليصبح النزال الأغلى في التاريخ، وقد دفعت شركة كورونا للجنة 10 مليون دولار لوضع اسمها على الحلبة.

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وبالنسبة لمن يريد متابعة النزال في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه سيتوجب عليه دفع 99.99 دولار أمريكي ثمن الاشتراك.

فيما تراوحت أسعار التذاكر ما بين 1400 دولار كأقل التذاكر ثمنا، لتصل إلى 16 ألف دولار لأغلى التذاكر،هذا وتصل سعة أرينا "تؤي-موبايل" إلى 20 ألف شخص.