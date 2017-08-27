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اليوم.. الحكم في الطعن على استمرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم في الطعن على استمرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

05:00 ص الأحد 27 أغسطس 2017

اليوم.. الحكم في الطعن على استمرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

كتب – محمود السعيد:
تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الحُكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب السابق.

اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من، محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قبلت في 10 يناير الماضي، الاستشكال المقدم من المحامي محمد عثمان دفاع أبوتريكة، يطالب باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه.

وقبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من محمد أبو تريكة، الذي طالب فيه بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، وتم قبوله.

 

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