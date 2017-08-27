محافظ الأقصر يجري جولة ليلية لتفقد معرض للمنتجات اليدوية
محافظ الأقصر يجري جولة ليلية لتفقد معرض للمنتجات اليدوية
04:50 ص الأحد 27 أغسطس 2017
محمد بدر
الأقصر - محمد محروس:
تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، مساء السبت، طرقات مدينة الأقصر ووجه بإزالة إشغالات وتعديات وتمهيد الطرق للسير لتحقيق سيولة مرورية.
كما تفقد المحافظ خيمة ومعرض بيع منتجات يدوية أقامتها المحافظة أمام محطة السكة الحديدية لبيع المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وأشاد بمستوى التنظيم داخلها وتواجد الشباب ووجه بعمل دراسات للتوسع في إقامة مثل هذه الخيم في مناطق ومدن أخرى، حتي يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين، كما وجه بتزويد الخيمة بأجهزة تكييف ومراوح لتخفيف حرارة الجو.
واختتم المحافظ جولته بسماع شكاوى عدد من المواطنين أثناء جولته بشوراع الأقصر عقب تفقده للخيمة حيث تابع متطلباتهم، ودعاهم للحضور لمكتبه لتلبية طلباتهم.
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