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سعد سمير: دفاع المنتخب بخير (فيديو)

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سعد سمير: دفاع المنتخب بخير (فيديو) سعد سمير: دفاع المنتخب بخير (فيديو)

التحرير

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أكد سعد سمير، مدافع الوطني، أن هناك حالة كبيرة من التركيز لدى اللاعبين استعدادًا لمواجهتي أوغندا، في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، مشيدًا بالروح الرائعة بينهم جميعًا.

وأضاف «سمير»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن دفاع الفراعنة «بخير»، خاصة أنه يضم لاعبون على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بمن سيشارك في المباريات بقدر تحقيق حلم الشعب المصري والتأهل للمونديال.

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ويحل المنتخب المصري ضيفًا على نظيره الأوغندي يوم 31 من شهر أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

 

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التحرير

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